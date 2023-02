Dopo aver trascorso il suo compleanno in compagnia della famiglia e dell’ex marito, Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci è volata a Parigi insieme al suo fidanzato, Giulio Fratini.

Elisabetta Gregoraci e Fratini a Parigi

Elisabetta Gregoraci ha deciso di concedersi un weekend all’insegna dell’amore e del relax a Parigi, dove in queste ore si è mostrata in compagnia del fidanzato Giulio Fratini. I due fanno coppia fissa ormai da diversi mesi e a Natale l’imprenditore avrebbe regalato un prezioso anello alla showgirl. La Gregoraci continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua liaison con l’imprenditore e nel frattempo, come da lei sempre sostenuto, lei e l’ex marito Flavio Briatore continuano a considerarsi come una famiglia.

Sarebbe stato proprio il proprietario del Billionaire a organizzare i festeggiamenti per l’ultimo compleanno della showgil, a cui ovviamente hanno preso parte lui, il figlio Nathan Falco e moltissimi ospiti vip.

La storia con Giulio Fratini

La storia d’amore con Giulio Fratini sembra essere la prima veramente importante per Elisabetta Gregoraci dopo la dolorosa fine del suo matrimonio. La showgirl si è mostrata in compagnia dell’imprenditore mentre visitava alcuni dei monumenti di Parigi e ovviamente i due non hanno mancato di concedersi cene romantiche in alcuni dei ristoranti più rinomati della città.

In tanti sono curiosi di sapere se la loro storia sia destinata a durare e se finalmente Elisabetta Gregoraci abbia trovato la vera felicità in amore.