Elisabetta II a sorpresa in video con l’orso Paddington

Roma, 5 giu. (askanews) – “Forse vuole un sandwich? No, grazie. Ho il mio…”. Poi il maggiordomo avvisa che la festa sta per cominciare. “Buon Giubileo, maestà. E grazie di tutto” dice l’orso Paddington. La regina risponde con un sorriso: “Lei è molto gentile”. E comincia la festa con i Queen che cantano “We Will Rock You”.

A sorpresa, la regina Elisabetta II ha aperto il concerto per il Giubileo di Platino comparendo in video con l’orso Paddington, l’amato personaggio della letteratura inglese per bambini.

La clip è stata trasmessa a sorpresa, proprio come parte delle celebrazioni per i suoi 70 anni di regno.