Elisabetta II, la madre di Biden chiedeva al figlio di non inchinarsi alla sovrana

Il presidente degli USA Biden non si è mai inchinato alla regina Elisabetta. La madre provava infatti astio per la sovrana.

La storia della regina Elisabetta II è fatta anche di tanti aneddoti e vicende parallele, spesso sconosciute ai più. Questo è anche il caso di un curioso ordine che il presidente degli USA Joe Biden riceveva dalla madre Catherine. La donna, scomparsa nel 2010, provava astio verso la sovrana britannica.

Come è noto, infatti, il capo della Casa Bianca ha sempre mostrato con orgoglio il suo attaccamento alle origini irlandesi.

Elisabetta II, perchè il presidente degli USA Biden non si è mai inginocchiato alla sovrana

A raccontare questo aneddoto era stata la sceneggiatrice britannica Georgia Pritchett. Nell’autobiografia dal titolo “My Mess is a Bit of a Life”, Pritchett aveva raccontato di come la madre del presidente degli Stati Uniti tenesse particolarmente al fatto di non doversi inginocchiare, pur rimanendo sempre l’educazione: “Non ti inchinare.

Ricorda Joey, sei un Biden. Nessuno è migliore di te. Non sei migliore di nessuno, ma nessuno è migliore di te”, è quanto gli aveva chiesto la madre.

“BBC? Io sono irlandese”

Quando Biden venne candidato alla Casa Bianca, fu interpellato da un giornalista della BBC. Fu in quell’occasione che lui rispose con fare quasi orgoglioso: “Bbc? Io sono irlandese!”.

In occasione della scomparsa della Regina Elisabetta. Biden aveva detto: “È stata una donna di stato di dignità e costanza impareggiabili, che ha approfondito la fondamentale alleanza fra Regno Unito e Stati Uniti. ha contribuito a rendere speciale la nostra relazione”.