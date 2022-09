Razgrad, 8 set. – (Adnkronos) – "Mi dispiace tanto. Io non sono straniero in Inghilterra, è la mia casa, la mia famiglia vive lì da anni: è una figura verso cui tutti hanno grande rispetto. Ovviamente dispiace". L'allenatore della Roma, José Mourinho, si esprime così in merito alla scomparsa di Elisabetta II.