Washington, 8 set. (Adnkronos) – "Come tanti, Michelle ed io siamo grati per essere stati testimoni durante la leadership di Sua Maestà e siamo sbalorditi dalla sua eredità di instancabile e dignitoso servizio pubblico. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e il popolo del Regno Unito in questo momento difficile".

Lo hanno dichiarato l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e sua moglie Michelle.