Elisabetta: Truss incontrerà Biden in privato il giorno del funerale

Londra, 15 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il primo ministro del Regno Unito, Liz Truss, terrà un incontro privato con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il giorno dei funerali della regina Elisabetta II, secondo il quotidiano britannico "The Times".

La Truss coglierà l'occasione della partecipazione di oltre 100 capi di Stato ai funerali di Elisabetta – scrive il quotidiano di Londra – per tenere un piccolo numero di incontri bilaterali con alleati chiave durante il fine settimana, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro canadese Justin Trudeau e il primo ministro australiano Anthony Albanese.

A causa del fatto che giungeranno a Londra per la cerimonia funebre della regina, i leader non poseranno per fotografie e non parteciperanno a conferenze stampa.

Anche il contenuto degli incontri non sarà divulgato e sarà mantenuto completamente privato. Tra i leader che parteciperanno al funerale ci sono membri delle case reali di tutto il mondo, tra cui i re Felipe e Letizia, e anche presidenti e capi di stato come l'americano Joe Biden, il francese Emmanuel Macron e il turco Recep Tayyip Erdogan, come così come i leader dei paesi del Commonwealth.