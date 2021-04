Eliza, star di TikTok a 2 anni e malata di cancro: i genitori sospendono le cure

La piccola star di TikTok Eliza Moore, che combatte da mesi contro il cancro, sospenderà le cure: l'aggiornamento che ha sconvolto i suoi milioni di fan.

Eliza, la piccola star di TikTok che lotta contro il cancro, sta morendo: i genitori decidono di sospendere le cure.

TikTok: Eliza lotta contro il cancro

La notizia della malattia della piccola ha sconvolto i suoi 5 milioni di follower: Eliza Moore, bambina di 2 anni e mezzo che da mesi sta combattendo contro un violento cancro, non continuerà le sue cure.

A comunicarlo è stata madre, Kate, sul suo profilo TikTok personale: la malattia è ormai avanzata in modo irreversibile, motivo per cui i genitori di Eliza hanno deciso di interrompere le cure e le prossime settimane recuperando parte del tempo speso tra le visite e le sessioni di terapia.

Il profilo di Eliza su TikTok

A meno di un anno di vita le era stato diagnosticato un cancro, che dopo 8 mesi di cure sembrava essere stato sconfitto.

I genitori hanno raccontato il percorso di Eliza creando un account sulla piattaforma TikTok raccogliendo attorno a sé l’affetto di milioni di persone.

Purtroppo, però, pochi mesi dopo le condizioni della bambina sono riaggravate; i genitori hanno continuato a pubblicare gli aggiornamenti sullo stato di salute di Eliza: sul profilo, infatti, si possono vedere video nei quali la famiglia racconta la propria quotidianità tra cure e ricerca di una normalità.

La star di TikTok Eliza interrompe le cure

L’ultimo, triste aggiornamento, che ha sconvolto i milioni di fan di Eliza, è arrivato dal profilo personale della madre: “Come molti di voi avranno potuto intuire dai video di Eliza pubblicati più di recente, non abbiamo ricevuto buone notizie sulla malattia: sono state notizie inaspettate per noi, per il suo chirurgo e per tutto il team di medici che l’ha seguita; ora cercheremo di trarre il massimo dalle nostre vite, come una famiglia”.

Sul profilo ufficiale della bambina è stato pubblicato poi un video nel quale i genitori hanno spiegato che le ultime cure non hanno funzionato come si sperava, e che il tempo a disposizione di Eliza è ormai rimasto poco: “Abbiamo quindi deciso che fosse la scelta migliore per Eliza porre fine alla sua eroica battaglia contro il cancro, e lasciare che torni finalmente a essere di nuovo una bambina; la vita è talmente preziosa, e altrettanto lo è il tempo che riusciremo a passare con lei”.

Ed è proprio questo ciò che si vede negli ultimi video pubblicati dalla famiglia, i quali ritraggono Eliza a casa con i genitori. Non mancano i commenti di affetto da parte dei milioni di fan che stanno inviando il loro amore e sostegno attraverso i messaggi.