Elizabeth Hurley in bikini a 57 anni: "Sembri una ventenne"

Elizabeth Hurley: la foto in bikini

Elizabeth Hurley ha compiuto 57 anni ma ha ancora un fisico da capogiro e una bellezza da urlo. Sui social la modella e attrice si è mostrata con un sensuale bikini e ha fatto il pieno di like tra i fan. In molti hanno ammesso di non trovarla affatto cambiata rispetto al passato. “Sembri una ventenne”, le ha scritto qualcuno, mentre molti altri tra i fan dell’attrice hanno lodato la sua straordinaria bellezza.

Come altri volti vip anche Elizabeth Hurley ha confessato che la sua perfetta forma fisica sarebbe il risultato di una dieta equilibrata e di tanto esercizio fisico. L’attrice ha avuto un unico figlio nel 2002, Damian Chales, nato dalla sua relazione con Steve Bing. Per anni Elizabeth Hurley è stata la compagna di Hugh Grant, che ha scelto come padrino di suo figlio e con cui continua ad avere un rapporto di profonda amicizia. L’attrice è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e al momento non è dato sapere se sia presente qualcuno di speciale al suo fianco.