Elkann: Scalfari col suo coraggio voleva creare un Paese migliore

Milano, 15 lug. (askanews) – John Elkann alla camera ardente di Eugenio Scalfari a Roma, in Campidoglio ha parlato del fondatore di Repubblica come un uomo “dal grandissimo ottimismo” e un “grande coraggio a voler stimolare in modo da potere creare un mondo, un paese migliore, più forte, questo ottimismo è il ricordo più bello e importante che mi ha lasciato”.

“Ci ha insegnato ad avere coraggio sul futuro, a saper prendere rischi e innovare – ha aggiunto e soprattutto ci ha mostrato come si può cambiare per il meglio”.