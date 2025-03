Ellen Pompeo, dopo 20 anni addio Meredith: volto pagina, orgogliosa

Parigi, 25 mar. (askanews) – Ellen Pompeo, l’attrice americana famosa nel mondo come la Meredith Grey di “Grey’s Anatomy” dopo 20 anni nel medical drama tra i più visti di sempre si è lanciata in una nuova avventura. É nel cast di “Good American Family”, nuova serie tv (da maggio su Disney +) che racconta la storia vera – da più punti di vista – di una ragazzina affetta da nanismo i cui genitori adottivi, lei interpreta la madre, si convincono che sia, in realtà, un’adulta.

Parlando della sua esperienza a “Grey’s Anatomy”, Ellen Pompeo, 55 anni, ha detto: “È una pagina importante da girare e sono felice che sia finita!. Non voglio più rivisitare quel personaggio, ma sono molto felice di averlo fatto. È stato qualcosa di veramente importante per me da realizzare e qualcosa di veramente difficile interpretare un ruolo così e molto diverso dopo 20 anni, quindi mi sento orgogliosa di me stessa per averlo fatto e la gente sembra aver risposto bene”.

Alla presentazione a Parigi, sul suo lavoro di attrice in “Good American Family” ha raccontato: “È stato impegnativo e c’erano così tante cose nella sceneggiatura che mi sono concentrata soprattutto sulla fisicità del personaggio. Come camminava, come parlava, come si vestiva e come prendeva le sue decisioni, come era stata cresciuta e cosa credeva… Dal punto di vista dei toni questo show vive in luoghi diversi. È molto cupo e pesante…. Ma c’è anche un delicato equilibrio di toni per alleggerire alcuni stati d’animo. Quindi ho avuto molte conversazioni con gli sceneggiatori proprio su come trovare il giusto equilibrio”.