Elli, il partner italiano per l'arredo in alluminio

Roma, 28 nov. – Con una storia che risale agli anni ’60, Elli è sinonimo di qualità ed eccellenza nel settore dell’alluminio per il mondo dell’arredamento. La sede è a Cantù, nel cuore della Brianza, un distretto che vive di creatività e tradizione ed è punto di riferimento per l’arredo italiano. Elli, ricorda Chiara Elli presentando l’azienda, offre alle imprese e ai progettisti un servizio di outsourcing completo e personalizzato, coprendo ogni fase del processo produttivo: dalla progettazione alla realizzazione e consegna di profili in alluminio per complementi d’arredo, distinguendosi come partner per i produttori di mobili che desiderano ampliare la loro gamma di prodotti con soluzioni in alluminio personalizzate.