Elly Schlein a Cutro: verità e giustizia per vittime strage

Cutro, 26 feb. (askanews) – “La magistratura sta facendo il suo lavoro sapete che ci sono i processi in corso quelli non ci competono ma c’è una domanda politica che ancora aspetta risposta per queste vittime e per i familiari che ancora oggi chiedono giustizia”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein dalla spiaggia di Cutro, in Calabria, dove ha partecipato alla commemorazione per le 94 vittime del naufragio di due anni fa.

“È stato importante riabbracciare anche i pescatori che hanno tirato fuori corpi dall’acqua e che avevamo già incontrato l’anno scorso, noi continueremo a insistere per la verità e giustizia e continueremo a essere al loro fianco per ottenere questo rispetto di quella che è stata una strage”.