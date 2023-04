Elly Schlein annuncia segreteria PD fra "rinnovamento e solidità"

Roma, 7 apr. (askanews) – La segreteria Pd è una “squadra di grande qualità, soprattutto se confrontata con chi è oggi al governo del nostro paese”. La segretaria dem Elly Schlein ha annunciato la nuova segreteria del Partito in modo molto social con una diretta Instagram.

“Penso che sia un mix di rinnovamento, apertura e solidità” ha detto Schlein. “Vogliamo essere un problema per il governo Meloni”.

Venti nomi, donne per metà, che dipingono il nuovo PD con il placet arrivato in mattinata dal presidente e avversario di Schlein alle primarie, Stefano Bonaccini. Tanti i nomi dei sostenitori di Schlein a cominciare da Marta Bonafoni, che diventa coordinatrice della segreteria, e poi Marco Furfaro, Annalisa Corrado, Pierfrancesco Majorino. E ancora entrano Alessandro Zan ai Diritti, Sandro Ruotolo all’Informazione, Marina Sereni alla Salute. In quota minoranza Debora Serracchiani, Davide Baruffi e Alessandro Alfieri. Ai nomi in segreteria si aggiungeranno una serie di dipartimenti tematici e saranno invitati permanenti la portavoce della conferenza delle democratiche e chi rappresenta i giovani democratici.

“Non è mai facile fare delle scelte” ha detto Schlein “quando i profili sono così tanti e qualificati ma questo è solo l’inizio; non mancherò di individuare le modalità perché tutte le competenze siano adeguatamente valorizzate in questo nuovo corso del Partito Democratico”.