Elly Schlein e Giorgia Meloni nude e incinte su murale a Milano

Milano, 22 mag. (askanews) – La polemica sulla maternità surrogata arriva anche sui muri di Milano, L’artista AleXsandro Palombo ha ritratto in un murale apparso in Piazza San Babila a Milano segrataria del Pd Elly Schlein e la premier Giorgia Meloni nude e incinte. Lo street artist ha messo accanto le due donne leader dei due partiti più votati, Fratelli d’Italia e Partito Democratico. Sul ventre di Schlein la scritta “My uterus my choice” (Il mio utero la mia scelta) e sul braccio la bandiera arcobaleno, mentre Meloni ha la scritta “Not for rent” (Non in affitto) e la fiamma tricolore sul braccio. I Milanesi guardano, molti ignorano, qualcuno scatta una foto. Il murales è apparso dopo le polemiche che si sono state per la la fiera della fertilità, Wish for a baby, che si è tenuta proprio a Milano.