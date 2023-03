Vittorio Feltri ha lanciato una vera e propria bomba su Elly Schlein e le sue ipotetiche alleanze, su Libero. Le parole del direttore sulla nuova segretaria del Pd.

Elly Schlein, la bomba lanciata da Vittorio Feltri sulla segretaria del Pd

Vittorio Feltri ha lanciato una bomba su Elly Schlein. Libero, nella giornata di ieri, ha pubblicato in prima pagina un titolo molto particolare: “Elly si allea con Conte e gli anarchici“. Il direttore ha spiegato che la nuova segretaria del Pd può intendersi con chi vuole, “anche se a noi fa orrore”, ha precisato. La Schlein dovrebbe, però, presentare un programma che vada a giustificare l’avvicinamento ad altri partiti. Un programma che non ha ancora annunciato, per cui non sono chiare le basi di qualsiasi tipo di collaborazione. “Quello che frulla in testa alla gentile signora lo possiamo soltanto immaginare. Mi pare di capire che abbia sposato la mistica antifascista, il che fa abbastanza ridere dato che la camicia o la maglietta nera l’abbiamo vista soltanto addosso a lei” ha scritto Vittorio Feltri.

L’articolo di Vittorio Feltri su Elly Schlein

“Come si fa a combattere Mussolini e i suoi seguaci quando tutta questa gente è morta e sepolta? Forse la nuova leader dei democratici (si fa per dire) ha capito che è più comodo prendersela con i defunti che con i vivacissimi Fratelli d’Italia. La capisco ma mi è difficile giustificarla” ha scritto ancora Vittorio Feltri, sottolineando che si vocifera che “la signora sia talmente di sinistra da rischiare di andare fuori strada“. Nessuno per il momento conosce il programma elettorale e parlamentare della Schlein, per cui è difficile ipotizzare con chi sia intenzionato ad associarsi il nuovo Pd. “Basta guardarla in faccia per capire che è negata, non potrà mai essere una leader in grado di guidare un partito moderno capace di interpretare le esigenze della società. Può darsi che mi sbagli, ma è molto difficile” ha concluso Vittorio Feltri.