Elly Schlein: "Le parole di La Russa su Via Rasella sono indecenti"

Le recenti dichiarazioni rilasciate da parte di Ignazio La Russa a Libero riguardo all’attentato partigiano di Via Rasella hanno comprensibilmente scatenato reazioni molto dure da parte dell’opposizione. Fra le prime ad essersi espressa nel merito della questione è stata l’attuale segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein: ecco il suo attacco al collega.

Elly Schlein: “Parole indecenti”

La neo eletta segretaria del PD si è espressa prima di tutto sulle pagine de la Repubblica con un’intervista nel corso della quale ha dichiarato “Le parole di La Russa sono indecenti, inaccettabili per il suo ruolo”. Successivamente la piddina ha ripreso la medesima intervista sui suoi profili social, aggiungendo il carico da 90 e commentando “Vogliono riscrivere la storia, non dobbiamo permetterlo” in riferimento alla destra attualmente al governo, definita dai più critici come una vera e propria estrema destra con simpatie fasciste.

Cosa ha detto Ignazio La Russa su Via Rasella

L’attacco di Via Rasella avvenne il 24 marzo del 1944 per opera di alcuni membri del Partito Comunista Italiano impegnati in quegli ultimi anni di Seconda Guerra Mondiale nella Resistenza Partigiana.

L’ordigno fatto esplodere dai partigiani uccise un totale di 33 soldati nazisti tedeschi (e 2 civili italiani). A riguardo Ignazio La Russa ha commentato (per poi scusarsi):