Elly Schlein, nuova segretaria del Partito democratico, è stata pizzicata in compagnia della fidanzata Paola. Le due hanno fatto di tutto per non farsi immortalare l’una accanto all’altra, ma ogni tentativo è stato vano.

Elly Schlein pizzicata con la fidanzata Paola

Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato Elly Schlein con la fidanzata Paola. Le due sono state seguite dai fotografi nei loro spostamenti tra Livorno e Firenze. La nuova segretaria del Partito democratico e la sua dolce metà hanno fatto di tutto per non farsi immortalare l’una accanto all’altra, tanto che sono entrate separate alla stazione di Firenze. Entrambe però hanno preso lo stesso treno per Bologna.

Elly Schlein e la fidanzata alla ricerca di privacy

Elly e la fidanzata cercano di non attirare l’attenzione. Non a caso, salgono sul treno diretto a Bologna scegliendo due vagoni diversi. Ovviamente, una volta a bordo si sono ricongiunte. La Schlein e la sua Paola non amano mostrarsi in pubblico e sono giustamente alla ricerca della privacy a cui tutti hanno diritto.

Elly Schlein: le dichiarazioni sulla vita privata

In merito alla fidanzata Paola, Elly si è limitata a dichiarare: “In questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta“. La Schlein ha ammesso di aver “amato molti uomini e molte donne“. Nel 2020, ospite de L’assedio di Daria Bignardi, la segretaria del Partito democratico ha fatto coming out: