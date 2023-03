Elly Schlein proclamata segretaria del Pd: "Siamo più forti di prima"

Iniziata l’assemblea del Pd che ha ufficialmente proclamato Elly Schlein nuova segretaria. La politica è stata accolta da una standing ovation al centro congressi la Nuvola e si è scambiata un abbraccio con Stefano Bonaccini.

Elly Schlein, prima assemblea della nuova segretaria del Pd

Elly Schlein è arrivata al centro congressi la Nuvola, dove è iniziata l’assemblea nazionale del Pd che la proclamerà ufficialmente segretaria del partito. Accompagnata da diversi addetti alla sicurezza, ha fatto fatica a raggiungere l’ingresso della sala, circondata da fotografi e giornalisti. La politica è stata accolta con una standing ovation. In prima fila, i candidati al congresso, Paola De Micheli, Gianni Cuperlo e Stefano Bonaccini, che hanno abbracciato la nuova segretaria che, accanto a Bonaccini ed Enrico Letta, ha intonato l’inno nazionale con cui è stata aperta l’assemblea.

Letta a Schlein: “Vai avanti senza negoziare”

“Voglio fare un grande in bocca al lupo a Elly e a tutti noi. Sarebbe stato possibile fare in tanti modi per arrivare qui, penso che la strada che abbiamo scelto sia stata quella giusta. Non c’era bisogno di un nuovo segretario o nuova segretaria, non sarebbe stata sufficiente, anche con una persona straordinaria come Schlein, ma serviva un nuovo Pd, e questo abbiamo fatto” ha dichiarato Enrico Letta durante l’assemblea. “Una delle cose che il nostro popolo ti ha chiesto è di guidarci, portarci avanti uniti. Soprattutto, la comunità dei democratici e delle democratiche ti ha chiesto di fare le scelte che devi fare, senza andare a negoziare e trattare con nessuna corrente, con chi ti dice cosa devi fare. La forza dell’investitura e della legittimazione che hai, usala fino in fondo” ha aggiunto. “Destra e sinistra non sono la stessa cosa. Dopo la tragedia di Lampedusa noi il giorno dopo eravamo tutti lì e abbiamo messo tutto il nostro impegno per la creazione della prima missione europea di salvataggio, ‘Mare nostrum’. No, destra e sinistra non sono la stessa cosa” ha aggiunto Letta, parlando della strage dei migranti a Cutro.

Assemblea Pd, Schlein: i ringraziamenti

“Grazie” è la parola con cui ha iniziato il suo discorso Elly Schlein durante l’assemblea. La politica ha voluto ringraziare tutti i dirigenti, i militanti e i volontari. “Ringraziamento poi dovuto alle mie sostenitrici e sostenitori che hanno fatto tanti sforzi e anche a tutte e tutti coloro che sono andati a votare: più di un milione, ce l’abbiamo fatta. voglio ringraziare alcune persone a cui mi legano affetto e stima e il primo ringraziamento speciale va a Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo e Paola de Micheli: questa cosa l’abbiamo fatta tutti insieme e ringrazio tutti coloro che vi hanno sostenuto in questo congresso” ha dichiarato.

“Voglio ringraziare in modo caloroso Enrico Letta, grazie al quale è stato avviato un lavoro di rinnovamento. E ancora prima chi prima di lui, con piazza grande e tante aperture, ha iniziato questo lavoro di rinnovamento che porteremo avanti insieme. Ringrazio tutta la segreteria uscente e il gruppo dirigente uscente, compresa l’assemblea che è stata rinnovata” ha aggiunto la politica.

Elly Schlein: “Chi aveva scommesso sulla nostra fine ha perso”

“Chi aveva scommesso sulla fine del Pd ha perso la scommessa a scommettere contro il Pd, siamo ancora qui, più forti e uniti, e stiamo arrivando. Sarà questa per noi un nuova primavera” ha aggiunto Elly Schlein. “Molti si auguravano un nostro fallimento, ma siamo più determinati di prima, per essere un partito umile nell’ascolto delle comunità e utile. Soprattutto davanti alle risposte sbagliate del governo di Giorgia Meloni, il governo più a destra della storia repubblicana. Noi siamo altro” ha continuato, spiegando di voler essere al fianco dell’Italia “che fa più fatica” per aiutarla a “rialzare la testa“. “Dobbiamo cercare di dialogare con le altre forze di opposizione, ci sono terreni comuni, abbiamo la responsabilità di esplorarli insieme, dobbiamo partire da qui” ha dichiarato Elly Schlein. “Dobbiamo vestire questo nuovo Pd di slancio e curiosità. Il primo incontro l’ho fatto con i segretari regionali e dei territori, perché c’era il segnale che ci fossero persone che si volevano iscrivere. Abbiamo riaperto le iscrizioni, sono più di 10 mila in una settimana, è un segnale di vitalità importate, continuiamo così” ha aggiunto, sottolineando che stanno risvegliando una speranza.