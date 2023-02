Elly Schlein segretaria PD ai suoi: "ma che abbiamo fatto!"

Roma, 27 feb. (askanews) – Dopo il discorso ufficiale della vittoria, Elly Schlein appena eletta segretaria PD dalle urne delle primarie si rivolge anche ai suoi militanti nello Spazio Diamante su via Prenestina; un discorso più rilassato, che parte fra gli applausi: “ma che abbiamo fatto!”

“L’ho detto prima e lo ribadisco, anche stavolta non ci hanno visto arrivare. Questa è la dimostrazione che il popolo democratico c’è e che da oggi parte una storia nuova, il mandato chiaro che abbiamo ricevuto è cambiare tutto”.

“Dobbiamo ricostruire la fiducia e la credibilità. Un popolo si è finalmente riunito dopo tante diaspore dolorose, la responsabilità più grande che abbiamo è non tradire questa fiducia”. E ancora: “non illudiamoci, non sarà un cammino facile. Un cambiamento così profondo non passa dalla testa, non basto io, dobbiamo impegnarci a tutti i livelli nel paese e nel partito”.