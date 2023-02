Home > Askanews > Elly Schlein segretaria PD: "il popolo democratico è vivo" Elly Schlein segretaria PD: "il popolo democratico è vivo"

Roma, 27 feb. (askanews) – Elly Schlein vince a sorpresa la corsa per la segreteria del PD, e dice “anche stavolta non ci hanno visto arrivare”. “Il popolo democratico è vivo, e questo è un mandato chiaro a cambiare davvero: volti, metodo e visione con una linea chiara che metta al centro il contrasto a ogni forma di diseguaglianza. Parte davvero da noi, lo abbiamo visto da oggi. Un popolo che si è riunito, è la maggiore responsabilità che abbiamo, non tradire mai questa fiducia. Abbiamo fatto da ponte fra il dentro e il fuori per liberare le energie migliori”.

