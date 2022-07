Elodie contro Giorgia Meloni: “Non sei Dio, non ti ci avvicini neanche”

Elodie contro Giorgia Meloni: volano paroloni durante l'intervista a La Confessione di Peter Gomez.

Elodie non ha mai espresso parole di stima nei confronti di Giorgia Meloni e, ospite di Peter Gomez, è tornata a tuonare contro di lei. L’ex talento di Amici di Maria De Filippi ha invitato la leader di Fratelli d’Italia a ritrovare la calma persa.

Elodie contro Giorgia Meloni

Ospite de La Confessione, Elodie ha fatto una lunga chiacchierata con il conduttore Peter Gomez. Tra le tante cose, l’ex talento di Amici di Maria De Filippi è tornata a parlare di Giorgia Meloni. Dopo averle consigliato di andare in terapia per placare la sua rabbia, la Di Patrizi l’ha nuovamente invitata a ritrovare la calma persa. “Non ha cose più importanti da fare, che stare a decidere cosa sia giusto o sbagliato per le persone?“, ha esclamato la cantante.

Le parole di Elodie

Elodie, senza peli sulla lingua, ha tuonato:

“Non sta a te, non sei Dio, non ti ci avvicini neanche, se mai dovesse esistere. È questo che a me disturba di più. Questo mi disturba del fascismo. Possiamo avere idee diverse, vedere la vita in modo diverso, ma non c’è bisogno con tutto quel livore, cattiveria, incazzata, la lobby. Stai calma. Posso capire che dice ‘Io sono lontana da quella vita lì’ ma non te ne freca un ca**o. Ci sta. Non viviamo sulla montagna del sapone, ognuno ha la sua vita e il suo modo di vedere le cose. Ma ci sono modi e modi di dire, di parlare e di fare politica. Non credo che questo sia il modo giusto. Anzi, dovremmo cercare di capire come convivere tutti insieme nelle nostre diversità”.

La Di Patrizi, ovviamente, si riferisce alla posizione della Meloni nei confronti delle coppie di fatto. Giorgia si è fatta portavoce della cosiddetta famiglia tradizionale e nei suoi discorsi alla folla perde più volte la calma, diventando quasi una macchietta.

Elodie su Marracash

Dopo aver affondato Giorgia Meloni, Elodie ha parlato di Marracash, suo fidanzato o ex, la cosa non è ancora chiara. La cantante ha ammesso: