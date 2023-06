Elodie contro la Regione Lazio per il Gay Pride: la cantante ha perso le staffe per la revoca del patrocinio.

Elodie si è scagliata contro la Regione Lazio a causa del consenso negato per il Gay Pride 2023 di Roma. La cantante, da sempre schierata con la comunità LGBTQ+, non ha peli sulla lingua.

Elodie contro la Regione Lazio per il Gay Pride

La Regione Lazio ha negato il patrocinio alla manifestazione del Roma Gay Pride 2023 a causa delle affermazioni, dei toni e dei propositi contenuti nel manifesto dell’evento intitolato Queeresistenza. La decisione, com’era prevedibile, ha generato un certo malcontento. Tra i tanti Vip che si sono espressi in merito, anche Elodie ha detto la sua.

Le parole di Elodie

Elodie, tramite il suo profilo Instagram, ha tuonato:

“Tutto il mio sostegno a chi promuove una società che rispetta tutti. Vergogna“.

La cantante si è scagliata contro la Regione Lazio per la decisione presa sul Gay Pride 2023 di Roma.

Gay Pride 2023 di Roma: la decisione della Regione Lazio

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha revocato il patrocinio alla manifestazione Roma Pride 2023 a causa di alcune affermazioni contenute nel manifesto Queeresistenza. Queste dichiarazioni violano “le condizioni esplicitamente richieste per la concessione del patrocinio“, soprattutto per la “rivendicazione della legalizzazione dell’utero in affitto“. Nonostante tutto, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha dichiarato: