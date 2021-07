Elodie debutta al cinema: sarà la protagonista di Ti mangio il cuore

Elodie debutta al cinema nel suo primo ruolo da attrice. Tutto quello che c'è da sapere.

Dopo l’esperienza a Sanremo 2021 e la presunta conduzione de Le Iene, Elodie esordirà al cinema come protagonista del nuovo film di Pippo Mezzapesa, Ti mangio il cuore.

Elodie: il debutto al cinema

Secondo indiscrezioni Elodie sarà protagonista di Ti Mangio il cuore, il lungometraggio di Pippo Mezzapesa tratto dall’omonimo romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini.

Il film è scritto dal regista con Antonella Gaeta e Davide Serino e prodotto da Indigo Film con Rai Cinema e le riprese dovrebbero iniziare in autunno. In tanti sono impazienti di saperne di più, specie visto che per la cantante fidanzata di Marracash si tratterà del primo ruolo su un set cinematografico.

“Quest’esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare.

Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa”, ha dichiarato Elodie, più felice che mai di prendere parte a questo nuovo progetto.

Elodie: la conduzione delle Iene

Di recente è circolata la voce che, dopo l’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset, Elodie potesse essere scelta come nuova conduttrice de Le Iene. Sulla questione al momento non vi sono conferme, ma in tanti sperano di vedere la cantante all’interno del programma.

Durante la sua partecipazione come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2021 Elodie ha ottenuto per lo più pareri positivi, e ha conquistato colleghi e telespettatori grazie alla sua bellezza e al suo straordinario talento.

Elodie: la vita privata

Mentre la carriera della cantante provede a gonfie vele sembra che anche la sua storia con il collega Marracash scorra liscia come l’olio. I due si sono conosciuti sul set del brano Margarita e da allora sono inseparabili, pur avendo deciso di vivere in appartamenti separati.

La cantante ha confessato di esser stata lei ad aver fatto il primo passo con Marracash, di cui sarebbe più innamorata che mai: “La sera, quando sono tornata a casa dopo aver girato il videoclip di Margarita, mi ha scritto un messaggio molto carino. Ma poi a cena l’ho invitato io. Noi ragazze di periferia sappiamo che se vuoi qualcosa devi andartelo a prendere. Nella vita, nel lavoro e anche in amore“, ha dichiarato Elodie, che oggi anche a Marracash sembra aver finalmente trovato la felicità.