Elodie e Andrea Iannone: il primo bacio in pubblico è passionale

Elodie e Andrea Iannone: il primo bacio in pubblico è al limite della censura.

Dopo le prime paparazzate, Elodie e Andrea Iannone non si nascondono più. Sono perfino arrivati a regalare ai fotografi il primo bacio pubblico a dir poco passionale.

Elodie e Andrea Iannone: il primo bacio pubblico

Il settimanale Oggi ha immortalato il primo bacio pubblico tra Elodie e Andrea Iannone.

I due si frequentano dalla scorsa estate e, se in un primo momento sono fuggiti alla vista dei paparazzi, adesso non si nascondono più. La cantante e l’ex pilota sono stati pizzicati a Milano, dove lui è passato a prendere lei per portarla a Lugano.

Il primo bacio pubblico è quasi da censura

“La cantante e il pilota non si nascondo più. A Milano lei lo cattura con passione. Lui sembra distratto.

Ma poi ingrana la quinta per portarla nel suo nido d’amore a Lugano...”, scrive il settimanale Oggi su Instagram. Nelle immagini del primo bacio pubblico si vede Elodie che si butta tra le braccia di Andrea. Lui la accoglie e le stampa un passionale kiss sulle labbra.

Elodie e Andrea: direzione Lugano

La passione tra la cantante e Andrea è ben visibile e il bacio ne è la conferma. “Più che Ti mangio il cuore, titolo del film con Elodie protagonista presentato a Venezia, sembra voler dire Ti mangio tutto“, ha scritto il settimanale Oggi.

Lasciata Milano, la Di Patrizi e Iannone si dirigono a Lugano, dove li aspetta un fine settimana all’insegna dell’amore.