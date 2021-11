Elodie e Davide Rossi, il bacio che segnerebbe l’inizio di una nuova relazione

Elodie è stata sorpresa, mentre si baciava con l'ex modello Davide Rossi. Il bacio potrebbe rappresentare l'inizio di una nuova storia d'amore.

La storia tra Elodie e Marracash, è stata una delle storie d’amore più chiacchierate degli ultimi tempi, una storia la loro balzata agli onori della cronaca diverse volte. Eppure il bacio che la nota cantante si è scambiata con l’ex modello Davide Rossi apre un nuovo splendido capitolo e al contempo ne chiude uno.

Elodie Davide Rossi, un bacio appassionato

A paparazzare la coppia è stata il noto settimanale “Chi” che ha sorpreso i due, mentre si davano un bacio appassionato. I due, in quel momento, si trovavano fermi in auto all’aeroporto di Linate dove Davide Rossi, avrebbe accompagnato la nota cantante che sarebbe partita in direzione Bari, dove avrebbe girato il suo primo vero film “Ti mangio il cuore”.

Elodie Davide Rossi, le indiscrezioni

Precedenti indiscrezioni riportano come tra Elodie e Marracash ci fosse aria di rottura già a settembre 2021.

Proprio a questo proposito, la nota cantante arrivò a definire la relazione addirittura “stimolante e faticosa”.

Elodie Davide Rossi, una nuova avventura

Nel frattempo, Elodie lanciatissima nel panorama discografico, si cimenterà anche nel cinema. Avrà infatti un ruolo da protagonista insieme a Francesco Patané nel gangster movie “Ti mangio il cuore”. La pellicola che verrà girata tutta in bianco e nero, vedrà la cantante impegnata nelle prossime otto settimane.