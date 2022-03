L'amore tra Elodie e Davide Rossi procede a gonfie vele. I due sono stati avvistati di nuovo insieme.

Elodie è stata paparazzata ancora una volta in compagnia di Davide Rossi, il modello e marketing manager di Armani che ha iniziato a frequentare dopo la fine della sua storia con Marracash.

Elodie e Davide Rossi

L’amore sembra procedere a gonfie vele tra Elodie e Davide Rossi, che ancora una volta sono stati avvistati insieme tra chiacchiere, baci, e complicità.

La cantante non ha ancora presentato “ufficialmente” la sua nuova fiamma ai fan, ma in tanti credono che la storia tra i due sia destinata a durare. Del resto anche se la cantante afferma di non apprezzare le etichette, lei e Davide Rossi farebbero ormai coppia fissa da diversi mesi.

L’addio a Marracash

Durante l’estate 2021 Elodie ha svelato la fine della sua storia con Marracash, ma i due hanno fatto sapere che sarebbero rimasti amici.

La cantante continua a professarsi single e in una delle sue ultime interviste ha detto:

“E comunque che sono significa che sono la ‘tua’ fidanzata, che quello è il ‘mio’ ex? Io odio le regole che impone la coppia”, ha dichiarato Elodie, e ancora: “Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola”.

In merito al suo rapporto attuale con Marracash la cantante ha invece affermato: “Per me continua ad essere famiglia, ma non riesco a pensare a me e lui genitori”, e ha aggiunto: “Non ci poteva essere spazio per un bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto”.

I due sarebbero dunque rimasti buoni amici.