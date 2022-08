Elodie e Diletta Leotta sono la coppia dell’estate: sfida di stile per le due amiche

Elodie e Diletta Leotta hanno condiviso con i fan diversi scatti delle loro vacanze insieme, caratterizzate dai principali must have della stagione.

Diletta Leotta ed Elodie sono la coppia dell’estate 2022. Le due amiche hanno conquistato i social grazie agli scatti delle loro vacanze insieme, tra cene, look griffati e coordinati e la festa di compleanno della giornalista.

Elodie e Diletta Leotta, le vacanze insieme delle due amiche condivise con i fan

Tra gli scatti condivisi da Elodie su Instagram, spicca una foto che ritrae la cantante e Diletta Leotta sdraiate su un divanetto mentre trascorrono una giornata al mare. Protagonista della foto anche Lillo, il cagnolino del volto di Dazn.

Elodie con un due pezzi verde fluo

Per l’occasione, Elodie ha scelto un modello di costume tra i più in voga per l’estate: un due pezzi verde fluo a triangolo con i laccetti, che esalta il fisico e l’incarnato dell’artista.

A completare il look, dei bracciali dorati e uno chignon basso.

Diletta Leotta in un copricostume di pizzo bianco

Nello scatto, Diletta Leotta indossa invece un copricostume di pizzo bianco, con scollatura a V e ricami e nappe lungo l’orlo. Anche gli abiti in pizzo sono tra i must have della stagione.

