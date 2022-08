Elodie e Iannone paparazzati a Lugano: i due sembrerebbero una coppia

A Lugano, la cantante Elodie e il motociclista Andrea Iannone sono stati immortalati insieme, sembrano intimi.

Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone sono al centro degli ultimi pettegolezzi di gossip: i due sono stati paparazzati insieme a Lugano. Dalle immagini, sembra che la cantante e il motociclista non siano solo semplici amici. L’ipotesi di una storia diventa sempre più probabile.

Elodie e Iannone paparazzati a Lugano: la diffusione sui social

Nelle ultime ore, Deianira Marzano condivide un nuovo aggiornamento sui social: la bella Elodie e l’affascinante Andrea Iannone sono stati visti a Lugano. Lui, conosciuto nel mondo del gossip per la sua storia con Belen Rodriguez e altri volti noti, vive attualmente in Svizzera. Dalle immagini in rete, sembra che Elodie sia andata a trovarlo per familiarizzare con il luogo in cui lui si trova. Un passo importante per una coppia che forse sta nascendo.

Negli scatti si può vedere che Elodie e Iannone passeggino a Lugano, vicini e da soli, come farebbero due persone che stanno insieme.

Da parte loro il silenzio, nessuna conferma o smentita a riguardo. Probabilmente a breve potrebbero arrivare delle risposte da parte loro, in grado di sedare la curiosità del fandom in rete.

I precedenti in Sardegna

Qualche giorno fa, un utente aveva già segnalato di averli visti a Porto Cervo, in atteggiamenti intimi. Secondo la sua testimonianza, i due si sarebbero anche scambiati qualche bacio; una dichiarazione che avrebbe contribuito ad alimentare il gossip.

La coppia, con queste ultime indiscrezioni, diventa il fiore all’occhiello di questa estate.