Elodie e Marracash insieme a Milano: è ritorno di fiamma tra i due?

Elodie e Marracash sono stati avvistati di nuovo insieme. I due annunceranno il loro ritorno di fiamma?

Elodie e Marracash sono tornati insieme? Nelle ultime ore i due sono stati avvistati mentre entravano e uscivano dall’appartamento della cantante a Milano e c’è già chi sogna un ritorno di fiamma.

Elodie e Marracash ancora insieme?

Durante l’estate 2021 Elodie e Marracash hanno annunciato a sorpresa di essersi detti addio e a seguire la cantante è stata più volte avvistata in atteggiamenti intimi in compagnia del manager di Armani Davide Rossi.

Nelle ultime ore il settimanale Chi ha paparazzato Marracash mentre entrava e poi usciva dalla casa della cantante a Milano, e in tanti si chiedono se tra i due sia in atto un ritorno di fiamma. I due si erano conosciuti sul set di Margarita nel 2019 e Elodie non aveva fatto segreto di esser stata più innamorata che mai del rapper.

Dopo la rottura i due avevano precisato di essere rimasti in buoni rapporti e pertanto è possibile che Marracash si sia recato a casa della cantante solo in qualità di amico.

Al momento sulla questione non vi sono conferme e Elodie ha preferito non rompere il silenzio sui rumor in circolazione.

Elodie: l’amore per Marracash

Elodie ha dichiarato di esser stata più innamorata che mai di Marracash ma, dopo aver dichiarato di non voler vivere insieme al rapper, ha confessato: “Per me lui continua a essere famiglia”, e ancora: “Le crisi sono le mie, ma poi le subiscono anche gli altri di riflesso.

Così è successo anche con Fabio. Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola con me stessa”.