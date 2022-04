Elodie e Marracash “intensificano la frequentazione”: ritorno di fiamma?

Elodie e Marracash "intensificano la frequentazione": a distanza di qualche mese dalla rottura c'è un ritorno di fiamma?

Elodie e Marracash non sono più una coppia da tempo, eppure sembra che nelle ultime settimane abbiano “intensificato la frequentazione”. I due sono stati pizzicati insieme a Milano più volte e i beninformati sostengono che ci sia un ritorno di fiamma in corso.

Elodie e Marracash: ritorno di fiamma?

Dopo due anni di relazione, tra la fine della scorsa estate e l’inizio dell’autunno, Elodie e Marracash si sono detti addio. I due sembravano fare sul serio, tanto che si è parlato più volte di convivenza e del desiderio di un figlio, poi tutto è naufragato. Nelle ultime ore, però, i fan della Di Patrizi e di Marra hanno ripreso a sperare. Secondo il settimanale Oggi, l’ex talento di Amici e il rapper hanno ripreso a frequentarsi, intensificando gli incontri.

Incontri intensificati: l’indiscrezione

Elodie e Marracash, dopo la rottura, non si sono mai lasciati andare a commenti negativi l’uno nei confronti dell’altra. Hanno sempre sottolineato di volersi un gran bene, esprimendo stima reciproca. L’indiscrezione sul ritorno di fiamma, quindi, non suona come un annuncio sconvolgente. Secondo il giornalista Alberto Dandolo, la Di Patrizi e Marra “stanno intensificando la loro frequentazione“. Al momento, è bene sottolinearlo, parlare di ritorno di fiamma sembra un po’ prematuro, anche perché nella vita di Elodie dovrebbe esserci Davide Rossi.

Che fine ha fatto Davide Rossi?

Fino a qualche settimana fa, Elodie sembrava contenta accanto al modello Davide Rossi. I due sono stati paparazzati insieme più volte, tra baci passionali e passeggiate romantiche. Possibile che il ritorno di fiamma con Marracash abbia messo in crisi il rapporto? Per ora questa domanda resta senza risposta.