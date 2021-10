Elodie e Marracash sono in crisi? La cantante rompe il silenzio

Elodie ha rotto il silenzio in merito alla sua presunta crisi col compagno Marracash.

Da settimane circolano voci in merito ad una presunta crisi sentimentale tra Elodie e Marracash e la cantante ha deciso di rompere il silenzio in merito alla questione.

Elodie e Marracash: la presunta crisi

Amore al capolinea tra Elodie e Marracash? Secondo indiscrezioni i due cantanti starebbero vivendo un momento di crisi o, peggio, si sarebbero lasciati.

Elodie non ha del tutto smentito le voci in merito alla questione e ha recentemente rivelato che lei e Marracash starebbero vivendo un periodo complesso: “Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”, ha dichiarato la cantante che ha anche rivelato di non desiderare figli per il momento: “Ho paura: non so se ho gli strumenti per dare loro abbastanza.

Essere genitori è la cosa più difficile”, ha ammesso.

Elodie: la vita privata

Elodie e Marracash si sono conosciuti sul set di Margarita e da quel momento sono diventati inseparabili. Pur essendo innamorati i due hanno deciso di non andare a convivere e la cantante ha acquistato un appartamento tutto per sé. “Abbiamo avuto discussioni, come tutti. Marracash è un uomo non facile. E io sono una donna complicata”, aveva affermato in seguito al loro periodo di convivenza durante il lockdown.

Elodie: l’amore

Elodie ha sempre confermato il suo amore per Marracash, con cui sembra essere più felice che mai. “Io penso che questa che questa che sto vivendo sia la storia della mia vita. Ci sono momenti dove tutto si incastra perfettamente. Capita poche volte, anzi, potrebbe anche non capitare mai, ci vuole un po’ di fortuna”, ha dichiarato la cantante.