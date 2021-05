Elodie indignata sui social: il video su Instagram con il duro sfogo della cantante

Elodie è apparsa fuori di sé in un video su Instagram: ecco cosa è successo alla popolare cantante romana

Poche ore fa, la splendida Elodie Di Patrizi ha condiviso nelle sue IG Stories un filmato che ha subito fatto scalpore sul web. Nella clip in questione, la popolare cantante romana si è di fatto sfogata contro alcune persone che avrebbero provato a raggirarla.

Con uno screenshot recante una serie di messaggi sospetti, l’artista ha dunque postato il seguente contenuto: “Nuovo accesso al tuo account nei pressi di Milano. Autorizza o blocca”.

Elodie vittima di truffa, il racconto su Instagram: “L’ho appena scoperto” https://t.co/rN8OVg0l7R — informazione cultura (@infoitcultura) May 21, 2021

Elodie vittima di una tentata truffa

Nelle storie successive Elodie ha poi spiegato tutto dalla sua vasca da bagno, precisando di aver appunto scoperto che si trattava di una truffa. Il suo commento, a tratti anche autoironico, ha dunque colpito nel segno i presunti truffatori. Il video, ricondiviso da Trash Italiano, ha immediatamente scatenato i commenti dei fan, che hanno comunque mostrato grande sostegno alla loro beniamina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Stando alle immagini pubblicate, Elodie avrebbe dapprima ricevuto l’avviso di un accesso sospetto nei dintorni di Lecce. Tale messaggio era accompagnato da un link a cui accedere per bloccare il presunto malintenzionato. In seguito altri messaggi l’avevano avvistata di un nuovo accesso nei pressi di Milano, con nuovo invito ad autorizzare o bloccare tale messaggio. Purtroppo ogni giorno sono moltissimi i tentativi di truffa online in cui si rischia di incappare: lo ha imparato a sue spese anche l’ex allieva di Amici.