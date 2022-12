In queste ore in rete si è scatenata una bufera contro Elodie per via di alcuni scatti bollenti relativi al suo nuovo album, Ok.

Respira. Secondo i rumor in circolazione Nina Zilli avrebbe inviato una frecciatina alla collega.

Elodie: la frecciatina di Nina Zilli

Sui social in tanti hanno criticato Elodie per via degli scatti bollenti relativi al suo nuovo album, Ok. Respira. Proprio mentre la polemica impazzava in rete la cantante Nina Zilli ha pubblicato un messaggio che, secondo qualcuno, sarebbe indirizzata proprio all’ex fidanzata di Marracash. “Consiglio a chi volesse mai intraprendere la carriera di cantante e cantautrice: esci le canzoni belle, non la ph***a”, ha scritto la cantante.

Al momento non è dato sapere se il suo messaggio fosse davvero indirizzato a Elodie e la cantante non ha replicato né alla vicenda né alle critiche che si sono scatenate contro di lei via social.

Le critiche sui social

L’uscita dell’album Ok. Respira è stata anticipata da Elodie con una serie di scatti bollenti via social dove è ritratta con un trucco molto marcato agli occhi e della biancheria intima, in pose seducenti.

In tanti hanno criticato la cantante giudicando come volgari gli scatti in questione, ma lei al momento ha preferito non commentare. In passato verso critiche simili la cantante aveva replicato: “Mi piace il mio corpo e amo mostrarlo. Sono una donna libera!”. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?