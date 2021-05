Elodie, la lezione di ballo in tacchi e calze a rete infiamma i social

Elodie ha sedotto i fan dei social con il sensuale video della sua ultima lezione di ballo.

Elodie ha fatto il pieno di like sui social postando un video a dir poco bollente della sua ultima lezione di ballo.

Elodie: la lezione di ballo

Con tacchi a spillo, body e calze a rete, Elodie ha conquistato i fan dei social.

La cantante ha infatti postato il video della sua ultima lezione di ballo dove, tra mosse osé e un fisico da urlo, ha letteralmente lasciato i fan a bocca aperta. Già durante la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo Elodie aveva conquistato i fan e i telespettatori grazie alla sua bravura nella danza. Stavolta la cantante si è mostrata praticamente svestita e sui social ha fatto il pieno di like.

Elodie: il passato da cubista

Prima di raggiungere il successo come cantante Elodie ha lavorato per diverso tempo nei locali come cubista. In passato lei stessa ha parlato di quell’esperienza confessando: “All’inizio non è stato facile: è stata dura, ho lottato con me stessa e con gli altri.

Vedevo la gente che mi guardava come se fossi una facile. Non vedevo alcuna approvazione nel loro sguardo, ma mi è servito tantissimo a non farmi toccare da ciò che pensava la gente. Mi divertivo, lavoravo, non facevo nulla di male.” Oltre alle difficoltà incontrate prima di diventare una cantante di successo, Elodie ha confessato di aver avuto un’infanzia difficile a causa della separazione dei suoi genitori, avvenuta quando lei era ancora molto piccola. Oggi la cantante sembra aver finalmente trovato la serenità insieme ai suoi genitori e al fidanzato Marracash, conosciuto sul set del loro brano Margarita.

Elodie: l’amore per Marracash

Per quanto riguarda il fronte sentimentale la cantante continua a vivere la sua love story con Marracash, con cui sembra essere più felice che mai. Nonostante i due stiano insieme da ormai 2 anni e la storia d’amore proceda a gonfie vele, avrebbero deciso di non andare a convivere. A svelare il motivo della sua decisione era stata la stessa Elodie che, all’indomani del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus, aveva confessato: “Abbiamo avuto discussioni, come tutti. Marracash è un uomo non facile. E io sono una donna complicata”. La cantante ha comprato una casa tutta per sé, ma continuerebbe a frequentare assiduamente il fidanzato, innamorato pazzo di lei.