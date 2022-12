Elodie, le prime foto del nuovo album: i dettagli

Il 10 febbraio 2023 uscirà il nuovo album di Elodie, intitolato Ok.

Respira. Il disco è stato anticipato da alcune immagini postate sui social dalla cantante.

Elodie: le foto del nuovo album

Elodie ha condiviso sui social alcune delle immagini che saranno presenti nel suo nuovo album, Ok. Respira, in uscita il 10 febbraio 2023. Il disco è stato anticipato dall’uscita del brano omonimo in uscita il 9 dicembre e in tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più.

Sui social Elodie ha postato orgogliosa alcune delle immagini provocanti che faranno parte del disco e che la ritraggono con lingerie in seta e un make up marcato sugli occhi. In tanti tra i suoi fan le hanno fatto i complimenti e sperano di conoscere ulteriori dettagli sul disco, ma per il momento sulla questione vige il massimo riserbo.

Sui social c’è anche chi ha criticato Elodie per la scelta di mostrarsi in lingerie e con abiti provocanti. La cantante ha preferito non replicare alle critiche degli haters e in tanti si chiedono se lo farà.

La storia con Iannone

Da alcuni mesi Elodie sembra aver trovato finalmente la serenità accanto al pilota Andrea Iannone, conosciuto durante l’estate grazie ad amici comuni. I due si mostrano sempre più uniti sui social e in tanti tra i fan della coppia sono curiosi di sapere se la loro unione sia destinata a durare.