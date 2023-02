Elodie, lite furiosa con la vicina di casa: "Classista e di cattivo gusto"

Dopo aver confessato la lite con un fan avvenuta in aeroporto Elodie ha raccontato anche di aver litigato con una sua vicina.

Elodie: la lite con la vicina

Elodie non ha mai fatto segreto di considerare il rispetto e la correttezza due caratteristiche imprescindibili da parte degli altri e verso il prossimo. La cantante ha però svelato che in alcune occasioni si sarebbe trovata a discutere o persino litigare perché sarebbe mancato il rispetto nei suoi confronti e a tal proposito ha rivelato:

“Era un giorno di pioggia, le 8 del mattino.

Mi sveglio, vado su da lei e le dico ‘Signora buongiorno. Scusi, può almeno la mattina non mettere i tacchi perché magari dormo’. Mi guarda e mi fa ‘Potevi comprare l’ultimo piano’. Te lo giuro. L’ho guardata e non ci credevo. È stata talmente classista e orrenda. Poi mi sono immaginata tutta la sua vita con i figli ecc… Io non le ho detto niente. La prossima volta mi compro casa sua.

Che le dovevo dire? Ho pensato. Faccio una festa pazza di notte, quando lei scenderà dirò ‘te potevi comprà na villa’. Una cosa del genere”.

La cantante ha recentemente confessato di aver litigato anche con un fan da lei incontrato in aeroporto.