Elodie paparazzata a Milano: lo shopping di lusso del valore di circa 3mila euro

Fotografata nella boutique milanese di Roger Vivier, Elodie pare abbia fatto acquisti per una cifra pari quasi a tremila euro

In tenuta total white, Elodie Di Patrizi è stata paparazzata per le strade del centro storico di Milano. La cantante stava facendo shopping nel rinomato quadrilatero meneghino alla ricerca di due accessori super costosi sui toni del lilla. Del resto, l’ex allieva della scuola di Amici è da sempre nota per il suo stile raffinato ed eccentrico, divenuto ultimamente anche lussuoso.

I fan però non hanno per niente apprezzato lo shopping selvaggio della cantante. In molti infatti l’hanno attaccata molto pesantemente per gli acquisti di lusso in un momento di crisi economica.

Elodie: il look per lo shopping

Con un outfit decisamente in linea con la stagione estiva, Elodie ha dunque percorso le strade del lusso milanese ben accessoriata. Tra le mani stringeva difatti l’iconica borsa a secchiello Virtus di Versace, mentre ai piedi indossava degli appariscenti sabot alti in camoscio in una vivace tonalità carminio di Sergio Rossi.

Sulle unghie spaccava inoltre uno smalto giallo, mentre gli occhiali da sole erano Blumarine.

Dopo una veloce occhiata alle vetrine, Elodie è dunque entrata nella boutique di Roger Vivier, in via Sant’Andrea.

I paparazzi non l’hanno persa di vista un solo attimo, fotografandola tramite i vetri. Dopo lo shopping e con tanto di sacchetto rosso in mano, l’artista italo-creola è infine uscita dal negozio infilandosi velocemente in un taxi.

Cos’ha dunque comprato la bella interprete di Andromeda nella lussuosa boutique? Come rivelato nelle sue Ig Stories, Elodie si è regalata un paio di sandali lilla decorati da fiorellini gioiello, del costo di circa 1.500 euro. A essi ha poi voluto abbinare una piccola pochette in raso con fibbia in cristalli, in vendita a 1.200 euro.