Il 12 maggio 2023, presso il Mediolanum Forum di Milano, va in scena un concerto evento di Elodie. La cantante si è presentata alle prove con un look so cool: canotta e ciclisti.

Venerdì 12 maggio 2023, Elodie si esibirà al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti per il concerto evento sono andati sold out a distanza di poche ore dall’apertura dei botteghini. Tutto dovrà essere perfetto, motivo per cui la cantante si sta dedicando alle prove da giorni. Non solo, Elodie ha deciso che la sua esibizione non sarà solo per i presenti, ma andrà in scena anche in streaming, in diretta su Amazon Music Live, Prime Video e Twitch.

Elodie alle prove in canotta e ciclisti

Via social, Elodie ha condiviso una serie di immagini che la ritraggono al Mediolanum Forum per le prove. Con un look so cool, canotta e ciclisti, la Di Patrizi si cimenta in coreografie dallo stile internazionale. Da Due a Ok. Respira, passando per Ciclone e Tribale: l’ex talento di Amici porterà in scena tutti i suoi più grandi successi.

Elodie conquista un nuovo primato

Il concerto al Mediolanum Forum di Milano è importantissimo per Elodie, non solo per la location. E’ la prima volta, infatti, che una donna conquista la trasmissione live sulle due note piattaforme europee.