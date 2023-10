Elodie pubblica a sorpresa il nuovo album “Red Light”

La cantante definisce il progetto “clubtape”: si tratta infatti di sette nuovi brani pensati per far ballare

Il ritorno di una delle più amate nuove icone della musica italiana. Parliamo di Elodie. Oggi, venerdì 6 ottobre, la cantante esce con un nuovo lavoro di inediti a sorpresa. Si intitola Red Light e contiene sette nuove canzoni.

L’emozione del Mediolanum Forum

Il progetto è presentato come “clubtape”: né album né EP, ma una sperimentazione che esplora le sonorità dance già naturalmente presenti nella sua musica con un disco tutto orientato al dancefloor. Una sorta di regalo di Elodie al suo pubblico in vista dei prossimi concerti nei palazzetti.

Infatti Red Light nasce dall’esperienza del suo concerto al Mediolanum Forum di Assago il 12 maggio scorso: “Appena scesa dal palco del mio primo show al Forum, l’emozione e l’adrenalina erano tali che avrei voluto rifarlo subito”, racconta Elodie. “Dovendo aspettare, ho deciso di incanalare tutta quell’energia precipitandomi in studio, creando nuova musica che facesse muovere il pubblico e aggiungesse un tassello fondamentale al mio racconto. Red Light è pensato per far ballare chiunque in qualsiasi luogo, come se fosse in un club”.

La copertina di Milo Manara

Un’altra particolarità di Red Light che salta subito all’occhio è la copertina. L’artwork infatti è stato realizzato da uno dei fumettisti italiani più celebri e provocatori, Milo Manara.

La copertina ritrae Elodie nuda, con una mano serrata a pugno, a rivendicare la sua libertà e la sua fierezza di donna.

“Nel disegno, elaborazione culturale dell’immagine, non si copre pudicamente il sesso, anzi chiude la mano a pugno come se rivendicasse la dignità del suo corpo”, spiega Manara. “Nella rappresentazione del nudo c’è sempre qualcosa di eterno e sacrale. Lo sfondo estetizzante è in contrasto con la ieraticità della figura per far emergere la sua solennità”.

La tracklist di Red Light

Elodie collabora con (RED), organizzazione no-profit fondata nel 2006 da Bono e Bobby Shriver che raccoglie fondi per contrastare le crisi sanitarie globali. Ad oggi, (RED) ha generato oltre 750 milioni di dollari per il Fondo Globale, aiutando più di 245 milioni di persone.

Elodie donerà il 100% dei profitti derivanti dalla vendita della t-shirt (RED) LIGHT, disponibile sullo store di Universal Music Italia, per sostenere gli sforzi di (RED) nel portare programmi sanitari salvavita a donne e ragazze nell’Africa subsahariana.

Ecco la tracklist dell’album:

Red Light

Glamour

Elle

Euphoria

Ascendente

Lontano da Qui

A Fari Spenti

Il tour di Elodie

Ai brani di Red Light sarà dedicato un intero blocco all’interno del suo primo tour nei palazzetti italiani. Con un totale di oltre 55mila biglietti già venduti, ai sold out già annunciati si aggiunge il tutto esaurito anche per la data del 20 novembre al Mediolanum Forum. Per questo, sempre ad Assago, è stata aperta una terza data che concluderà la tournée il 9 dicembre.

I biglietti per la nuova data sono disponibili dalle ore 14 di oggi (venerdì 6 ottobre) su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 11 ottobre alle ore 11.

Di seguito le date del tour di Elodie:

17 novembre – Napoli, Palapartenope

18 novembre – Napoli, Palapartenope (sold out)

20 novembre – Milano, Mediolanum Forum (sold out)

21 novembre – Milano, Mediolanum Forum (sold out)

25 novembre – Roma, Palazzo dello Sport (sold out)

26 novembre – Roma, Palazzo dello Sport

5 dicembre – Firenze, Mandela Forum

9 dicembre – Milano, Mediolanum Forum

Credito foto: The Morelli Brothers