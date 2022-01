Elodie rompe il silenzio: ecco perché è finita con Marracash

Elodie ha svelato per la prima volta i motivi che avrebbero spinto lei e Marracash a lasciarsi.

Elodie ha rotto il silenzio per la prima volta in merito alla sua rottura da Marrracash, avvenuta nel 2021 dopo 2 anni d’amore.

Elodie: l’addio a Marracash

Quella formata da Elodie e Marracash è stata una delle coppie più seguite del panorama italiano.

La celebre cantante ha svelato però i motivi che l’avrebbero spinta a dire addio al cantante che, nonostante questo, considera ancora come uno di famiglia:

“Non riesco a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”, ha dichiarato la cantante, e ancora: “Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola.

E comunque che cosa significa che sono la “tua” fidanzata, che significa che quello è il “mio” ex? Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio (vero nome di Marracash ndr.) è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo”.

Elodie: la vita privata

Oggi la cantante sarebbe single ma nei mesi scorsi è stata più volte avvistata in compagnia del modello Davide Rossi, con cui sembra abbia vissuto una liaison.

Lei e Marracash, nonostante l’addio, hanno mantenuto buoni rapporti.

Elodie: l’amore

Lei e Marracash si sono incontrati per la prima volta nel 2019 sul set del videoclip del loro brano, Margarita. Tra i due è iniziata una storia d’amore importante, conclusasi nel 2021 dopo un periodo di crisi e la decisione di non andare a convivere. L’ex coppia ha partecipato insieme al video di Marracash di Crazy love, contenuta nell’ultimo album di Marracash, Noi, loro, gli altri.

Nel videoclip i due hanno inscenato la fine del loro rapporto: “È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine. È anche nel video di ‘Crazy Love’: mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda”, ha dichiarato Marracash a tal proposito.