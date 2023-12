Ancora polemiche per il concerto di Elodie a Roma: la cantante si è davvero presentata sul palco senza mutande? Il look, senza ombra di dubbio audace, è firmato Valentino.

Elodie senza mutande al concerto di Roma?

L’ultimo concerto di Roma di Elodie ha visto l’artista salire sul palco con un look sexy. Un mini abito rosso, firmato Valentino, caratterizzato da uno spacco piuttosto audace sul lato. Il vestito presenta il collo alto con maxi cut out sulla vita. A lasciare senza parole i fan è stata l’apertura: possibile che la Di Patrizi si sia presentata davanti ai fan senza mutande?

Elodie senza mutande al concerto di Roma? La verità

La polemica, neanche a dirlo, è esplosa in un lampo. Secondo molti, Elodie ha esagerato perché si è presentata sul palco senza mutande, rischiando di mostrare la sua intimità ai presenti. La Di Patrizi, stanca delle critiche, ha deciso di rompere il silenzio per raccontare la verità. Via Twitter, ha dichiarato:

“La tengo como todas”.

Ironia a parte, Elodie era davvero senza mutande? Ovviamente no.

Elodie non era senza mutande: c’è il trucco

Il vestito che Elodie ha usato per il concerto di Roma ha il trucco: è stato realizzato come un body. Quindi, sotto la gonna sono state cucite delle mutande incorporate. La polemica si può dire conclusa? Ce lo auguriamo.