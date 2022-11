Elodie senza trucco: il look autunnale piace ai fan

Elodie senza trucco, con un look autunnale davvero delizioso: lo scatto piace ai fan.

Elodie non è soltanto una cantante dalla voce straordinaria, ma anche una icona di stile. Nelle ultime ore, ha condiviso con i fan una foto in cui si mostra senza trucco, con un look autunnale che ha riscosso il pieno di like.

Elodie senza trucco: il look autunnale

Sono lontani i tempi in cui una giovane Elodie un po’ impacciata si presentava alle selezioni di Amici di Maria De Filippi. Oggi è una cantante affermata e una icona di stile che i fan seguono con affetto anche sui social. E’ su Instagram che la Di Patrizi ha condiviso uno scatto in cui si mostra senza trucco, con un look autunnale che ha fatto il pieno di like.

L’outfit casual di Elodie

Elodie, libera dagli impegni di lavoro, ha sfoggiato un outfit casual davvero delizioso. Bastano un paio di jeans delavé e un micro cardigan per fare impazzire i fan. Il cardigan, un modello cropped candido, corto e aderente, è indossato senza nulla sotto, con il reggiseno in vista.

Elodie senza trucco è semplicemente bellissima

Non è stato solo il look a fare impazzire i fan, ma anche lo stile acqua e sapone di Elodie.

Senza trucco, la Di Patrizi è ancora più bella. Nello scatto condiviso su Instagram, la cantante ha giusto un velo di mascara, mentre i capelli sono raccolti in uno chignon spettinato.