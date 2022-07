Ritorno di fiamma da Elodie e Marracash? La cantante era al concerto del rapper, ma per ora sembra che siano solo buoni amici.

Elodie si è recata allo Stupinigi Sonic Park di Torino per assistere all’ultima data del Tour di Marracash, rapper con cui ha lavorato ed ex fidanzato. I due non si sono mai smessi di sentire, anche dopo la loro separazione.

I fan ora si chiedono: “C’è per caso un ritorno di fiamma tra i due artisti?“.

Elodie spunta al concerto di Marracash: ritorno di fiamma?

Sebbene siano entrambi single dopo la rottura, il loro rapporto è molto sano e maturo. Hanno sempre parlato bene l’uno dell’altra oltre a supportarsi a vicenda. Non è stata solo Elodie a volare ad un concerto dell’ex fidanzato, ma anche Marracash ha fatto la sua apparizione a bordo palco durante un concerto della cantante italofrancese.

Marracash, parlando del loro rapporto, una volta disse: “ll nostro rapporto esiste ancora, ma non come lo si intende là fuori“. Forse l’ipotesi di un ritorno di fiamma è ancora lontana e il rapper milanese parla di una forte amicizia? Questo non è ancora chiaro e solo il tempo potrò rivelarlo.

Il concerto del rapper, “Crazy Love” e l’applauso finale di Elodie

Intanto Elodie si è goduta il concerto e non ha fatto a meno di pubblicare storie su Instagram taggando Marracash.

Alla cantante, il rapper, ha dedicato il brano “Crazy Love“, singolo del suo nuovo album “Noi, loro, gli altri” uscito lo scorso novembre 2021. Oltre a pubblicare i video del concerto, alla fine di questo si è fatta riprendere mentre applaudiva soddisfatta l’ex fidanzato.