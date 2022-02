Elodie, un altro bacio con Davide Rossi: “Ma voglio stare sola”

Elodie è stata paparazzata di nuovo in compagnia del modello Davide Rossi, con cui avrebbe una liaison in atto.

Ancora una volta Elodie è stata paparazzata in tenera compagnia del modello e manager di Armani Davide Rossi, con cui si starebbe frequentando da novembre 2021. La cantante, dopo l’addio a Marracash, ha comunque sottolineato di voler restare single.

Emma Marrone e Davide Rossi

Dopo una cena in compagnia di alcuni amici in un prestigioso locale di Milano, Emma Marrone è stata paparazzata di nuovo in compagnia del modello Davide Rossi, con cui avrebbe iniziato a frequentarsi lo scorso novembre. I due non hanno ufficializzato la natura del loro legame e, in una delle sue ultime interviste, Emma ha dichiarato che, dopo la rottura da Marracash, avrebbe preferito restare sola:

“Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola”, ha dichiarato la cantante, e ancora: “E comunque che sono significa che sono la ‘tua’ fidanzata, che quello è il ‘mio’ ex? Io odio le regole che impone la coppia”.

L’addio a Marracash

Nonostante abbiano mantenuto buoni rapporti Elodie e Marracash hanno svelato pubblicamente di aver deciso di dirsi addio perché, nonostante la grande passione, non si sarebbero sentiti pronti per fare passi importanti o progettare una vita insieme.

“Per me continua ad essere famiglia”, ha dichiarato la cantante, e ancora: “Non riesco a pensare a me e lui genitori (…) Non ci poteva essere spazio per un bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto”.

Marracash e i sentimenti per Elodie

Anche Marracash sembra aver mantenuto un ottimo rapporto con Elodie e, infatti, ha voluto includerla nella copertina del suo ultimo album (Noi, loro, gli altri). “È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose. È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine. È anche nel video di Crazy Love: mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda”, aveva confessato Marracash.