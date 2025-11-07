Elon Musk balla con i robot dopo il via libera al maxi-compenso

Austin, 7 nov. (askanews) – Elon Musk ha festeggiato l’approvazione del suo nuovo piano di remunerazione ballando sul palco con i robot umanoidi Optimus, durante l’assemblea generale degli azionisti di Tesla ad Austin, in Texas.

Gli azionisti hanno votato a larga maggioranza – oltre il 75 per cento dei consensi – il piano che potrà arrivare a valere fino a mille miliardi di dollari in azioni nell’arco di dieci anni.

Musk ha voluto ringraziare direttamente i suoi sostenitori dal palco: “A tutti coloro che hanno sostenuto il voto degli azionisti, sono estremamente grato. Grazie a tutti. Ringrazio il consiglio di amministrazione di Tesla per il suo immenso supporto. Abbiamo un consiglio fantastico, un gruppo di azionisti fantastici. E ciò che stiamo per intraprendere non è solo un nuovo capitolo del futuro di Tesla, ma un libro completamente nuovo”.

Durante l’evento, Musk ha mostrato i robot Optimus in movimento, spiegando che lavorano già nel centro di ingegneria di Palo Alto, attivi giorno e notte e capaci di ricaricarsi autonomamente.

“Parlate sempre di eliminare la povertà, ma in realtà sarà Optimus a eliminare la povertà.”

Il piano approvato prevede dodici tranche di azioni legate a obiettivi finanziari e industriali: se tutti saranno raggiunti, Musk potrà arrivare a detenere fino al 29 per cento di Tesla.