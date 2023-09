Il fondatore di X, Elon Musk, ha postato un messaggio sulla piattaforma incentrato sul tema dell’immigrazione con il quale si è schierato al fianco del presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e contro la Germania.

Elon Musk è con Meloni sull’immigrazione, l’attacco alla Germania

“L’opinione pubblica tedesca ne è consapevole?”. È questa la frase scritta da Elon Musk a corredo di un video postato su X in cui si vedono alcune navi di Ong tedesche nel Mar Mediterraneo “che raccolgono immigrati clandestini da sbarcare in Italia”. Nel testo che accompagna il video condiviso dall’account RadioGenoa, ancora, si legge: “Queste Ong sono sovvenzionate dal governo tedesco. Speriamo che AfD vinca le elezioni per fermare questo suicidio europeo”.

Il post di Musk è arrivato in giorni in cui le tensioni tra Roma e Berlino sono alle stelle. Italia e Francia, infatti, si stanno ripetutamente scontrate sul tema dell’emergenza migratoria e dei finanziamenti che il governo tedesco ha stanziato per le Ong.

Lo scontro tra Italia e Germania

Nelle scorse ore, il premier Giorgia Meloni ha inviato una lettera al cancelliere Olaf Scholz con la quale ha espresso “stupore” per il sostegno “con fondi rilevanti” e “non coordinato con il governo italiano” a organizzazioni non governative “impegnate nell’accoglienza ai migranti irregolari sul territorio italiano”.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, invece, ha affermato che “nessuno fa la guerra alle Ong, ma non possono essere una calamita per gli irregolari, non si può trasformare l’Italia nel luogo dove le Ong portano tutti i migranti”.

Se le posizioni di Italia e Germania sono quantomai distanti l’una dall’altra, è certo che le due Nazioni avranno modo di confrontarsi durante l’incontro tra i due leader che si terrà il prossimo 22 novembre a Berlino. Prima di questo appuntamento, Meloni e Scholz avranno modo di cominciare a discutere della situazione durante il vertice informale Ue di Granata in programma per la prossima settimana.

Elon Musk al confine con il Messico

Nel frattempo, nell’aspro dibattito tra i due Paesi, si è inserito anche Musk che ha affrontato il tema dell’emergenza immigrazione negli Stati Uniti d’America, volando al confine con il Messico e incontrando politici e autorità locali per raccogliere testimonianze sulla situazione.

Il Ceo di Tesla ha passato l’Eagle Pass indossando un cappello da cowboy e ha dichiarato: “Come immigrato negli Stati Uniti sono estremamente pro-immigrazione”.

“Credo sia necessario modificare il sistema dell’immigrazione illegale e consentire l’ingresso a chi lavora duramente, è onesto e può contribuire agli Stati Uniti. Allo stesso tempo non possiamo consentire a chi infrange la legge di entrare, non ha senso”, ha aggiunto Musk, sottolineando però il rischio del Ecollasso dei servizi sociali” se non si interverrà rapidamente per arginare l’immigrazione senza controllo.