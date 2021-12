Elon Musk è la persona dell’anno 2021 per la rivista Time

New York, 13 dic. (askanews) – Elon Musk, il fondatore di Tesla e Space X è stato nominato persona dell’anno dalla rivista Time. “L’uomo più ricco del mondo non possiede una casa e recentemente ha venduto la sua fortuna. Lancia satelliti in orbita e sfrutta il Sole; guida un’auto che ha creato che non usa benzina e ha a malapena bisogno di un autista. Con un guizzo del suo dito, il mercato azionario vola o sviene.

Sogna Marte mentre cavalca la Terra”. Così lo ha descritto la rivista statunitense, etichettandolo anche come “genio” e “visionario”, tra le altre cose.

Il ceo e caporedattore di Time, Edward Felsenthal, spiegando la scelta, ha detto che “nel 2021 Musk è emerso non solo come la persona più ricca del mondo, ma anche come forse l’esempio più ricco di un enorme cambiamento nella nostra società”.

La rivista pochi giorni fa aveva nominato la ginnasta Simone Biles, ritiratasi alle Olimpiadi di Tokyo per curare i suoi problemi di salute, come Atleta dell’anno e la cantautrice Olivia Rodrigo come persona dell’anno del mondo dello spettacolo; mentre il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato incoronato persona dell’anno dal sondaggio dei lettori.