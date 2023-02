Elon Musk: "Entro 2023 qualcun altro potrebbe guidare Twitter"

Roma, 15 feb. (askanews) – Elon Musk ha annunciato in video conferenza nel corso di un forum a Dubai, negli Emirati arabi uniti, che “qualcun altro potrebbe” prendere entro la fine del 2023 le redini del social network di microblogging che, sotto la sua guida ha vissuto sulle montagne russe, tra polemiche e problemi tecnici.

“Ho bisogno di stabilizzare l’organizzazione ed essere sicuro che sia in una situazione finanziariamente sana e che la road map del prodotto sia chiaramente definita.

Quindi, non so, suppongo che probabilmente la fine di quest’anno potrebbe essere un buon momento per trovare qualcun altro per guidare l’azienda, perché penso che sarà in una situazione stabile verso la fine di quest’anno”.

Non si sono ancora placate le polemiche degli utenti contro la gestione del miliardario di origini sudafricane, che ha sborsato circa 44 miliardi di dollari per acquistare a ottobre 2022 la piattaforma.

Già a fine dicembre, Musk aveva annunciato che prevedeva di lasciare il posto di amministratore delegato, dicendo che stava cercando “qualcuno di abbastanza pazzo” da prendere il suo posto.

Da quando il ceo di SpaceX e Tesla ha preso il comando del “social dei cinguettiii” ci sono stati licenziamenti di massa, il ritorno di alcuni profili sospesi e la sospensione dell’account di alcuni giornalisti critici nei suoi confronti.