Elon Musk nella sede di Twitter con un lavandino tra le braccia

Milano, 27 ott. (askanews) – Il CEO di Tesla Elon Musk è entrato nel quartier generale di Twitter, a San Francisco, con un lavandino in mano e ha postato il video sul social, accompagnato dal messaggio: “let that sink in!”, giocando sulla parola “sink” “lavandino” per una frase che suona come “arriva qualcosa di molto interessante”.

Elon Musk ha visitato la sede di Twitter di San Francisco mercoledì e prevede di rivolgersi allo staff venerdì poiché il suo accordo da 44 miliardi di dollari per l’acquisto della piattaforma di social media sembra destinato a raggiungere il traguardo entro la fine della settimana.

Il post è il segnale più sicuro che Musk chiuderà l’acquisizione della piattaforma entro la fine di questa settimana, in linea con una scadenza imposta da un tribunale del Delaware a seguito di un turbolento processo di buyout durante il quale l’imprenditore miliardario e Twitter sono stati coinvolti in un amaro battaglia legale.

Musk mercoledì ha anche cambiato la sua biografia sul suo profilo Twitter per leggere “Chief Twit”.