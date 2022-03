Elon Musk e Grimes, che avevano annunciato di essersi lasciati, hanno avuto la loro seconda figlia.

Elon Musk è diventato padre per la seconda volta: lui e la compagna Grimes hanno avuto una bambina, a cui hanno dato un nome particolare almeno quanto quello del loro primogenito.

Elon Musk padre per la seconda volta

Elon Musk, fondatore di Tesla, ha avuto una bambina insieme alla sua compagna Grimes.

La nascita della piccola è avvenuta lo scorso dicembre, ma la cantante ha deciso di annunciarlo soltanto ora. Alla bambina è stato dato il nome Exa Dark Sideræl: il primo si riferisce al termine di supercalcolo exaFLOPS che è “la capacità di eseguire un quintilione di operazioni in virgola mobile al secondo”; Dark rimanda alla materia oscura e al’ignoto; il terzo è invece un omaggio ispirato al personaggio preferito di Galadriel de Il Signore degli Anelli, personaggio preferito della stessa Grimes.

La coppia aveva già fatto discutere per aver chiamato il primo figlio X Æ A-12.

La vita privata di Elon Musk

Nonostante abbiano avuto due figli e continuino a frequentarsi regolarmente, Grimes e Eleon Musk hanno preferito non definirsi una coppia.

“Mi riferirei a lui come il mio fidanzato ma siamo molto fluidi. Viviamo in case separate. Siamo migliori amici. Ci vediamo sempre. Portiamo avanti questa cosa e non ci aspettiamo che le altre persone la capiscano”, ha dichiarato la cantante, classe 1988.

I due hanno avuto il primo figlio nel 2020 e nel 2021 avevano annunciato di volersi lasciare a causa dei troppi impegni di lavoro che avrebbero condotto Musk all’estero per seguire da vicino Tesla.